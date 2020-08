Drie op de tien wanen zich immuun: experts maken zich zorgen

Vooral mensen tussen de 35 en 54 jaar geloven in hun eigen immuniteit: 34 procent voelt zich veilig voor het virus. Mannen wanen zich vaker immuun dan vrouwen.



Veel mensen leven met het idee dat ze al corona hebben gehad, ook als dat nooit is aangetoond. Van de niet geteste Nederlanders denkt of vermoedt een kwart besmet te zijn geweest. Dit idee leeft vooral onder jongeren. De enquête, uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect, werd gehouden onder een representatieve groep van 1077 Nederlanders.