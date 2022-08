Drie Nederlandse militairen gewond bij schietpartij in VS, één in kritieke toestand

De militairen zijn in de staat Indiana op oefening in een nagemaakt stedelijk gebied. Daar trainen ze op specifieke situaties, en is meer mogelijk dan in Nederland. Het incident gebeurde in hun vrije tijd. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekendgemaakt, maar volgens Amerikaanse media zou de lokale politie hebben verklaard dat de drie elders in de stad betrokken waren bij een vechtpartij.