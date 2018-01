Drie Nederlanders opgepakt met drone in Cambodja

Koninklijke kleinkinderen met jarige oma op de brug, maar wie is wie?

15:06 Daar staan ze: de acht koninklijke kleinkinderen met oma Beatrix op kasteel Drakensteyn, ter ere van haar 80ste verjaardag. Gravin Leonore, gravin Eloise, prinses Alexia, gravin Luana, gravin Zaria, prinses Ariane, prinses Amalia en graaf Claus-Casimir. Je moet ze allemaal maar weten op te noemen. Want kennen we ze eigenlijk allemaal wel? Een kort overzichtje wie nou ook al weer wie is, en wat we over ze weten.