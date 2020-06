Drie mensen doodgestoken bij incident Glasgow, verdachte overleden

Onder de gewonden is ook een agent, die wordt behandeld in het ziekenhuis, bevestigt de Schotse politie. De politie van Glasgow meldde eerder op Twitter dat een straat is afgesloten naar aanleiding van een ernstig incident.



Verscheidene bronnen maken op Twitter melding van een steekpartij in West George Street. Op foto’s is te zien dat de politie en ambulancediensten in groten getale zijn uitgerukt naar de straat.



Ooggetuigen hebben bloed en gewapende politieagenten gezien. De politie van Glasgow vraagt mensen om niet naar het afgesloten gebied te gaan en zegt dat er geen dreiging meer is voor het publiek.



Premier Boris Johnson heeft gezegd dat hij diep bedroefd is door de gebeurtenissen in Glasgow. De Schotse premier Nicola Sturgeon noemt de berichten uit Glasgow ,,vreselijk’’.