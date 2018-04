Drie mannen vast vanwege overval op meesteroplichter Ari Olivier

Hoes: 13 duizend verwarde personen hebben dringend hulp nodig

18:27 Een 'harde kern' van zo'n 13.000 verwarde personen zorgt voor veruit de meeste overlast. Voor het eerst is duidelijk dat de meeste zorgen over een relatief kleine groep gaan, constateert het landelijk schakelteam. Want in totaal krijgt de politie ruim 80 duizend meldingen in een jaar tijd.