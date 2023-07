Drie keer zoveel basisscholen krijgen beoordeling ‘zeer zwak’

De onderwijsinspectie heeft 39 basisscholen in Nederland beoordeeld als ‘zeer zwak’. Dat betekent dat de leerresultaten ernstig en langdurig tekortschieten en de voorschriften voor basisonderwijs in de wet niet of te weinig worden nageleefd.

Het aantal zeer zwakke basisscholen is hard gestegen in vergelijking met 2022. Toen kregen vóór de zomer slechts dertien basisscholen dit stempel. Dat betekent niet per definitie dat meer scholen slechter presteren dan vorig jaar. Het aantal controles is dit jaar opgeschroefd, legt Ria Westendorp, directeur Toezicht Primair Onderwijs en Kinderopvang, uit in Trouw. Daardoor wordt er volgens haar automatisch meer opgemerkt. In 2019 was het voor het laatst dat het aantal scholen met een zeer zwakke beoordeling zo hoog was, met veertig basisscholen.

In voorgaande jaren werden ongeveer honderd van de meer dan 6500 reguliere basisscholen in Nederland gecontroleerd, vaak als er al vermoedens waren dat het op die scholen niet goed ging. Dit jaar zullen de inspecteurs ongeveer 250 basisscholen bezoeken.

Consequenties

Door het aantal bezoeken op te schroeven, hoopt de inspectie erachter te komen waarom het niet goed gaat met de basisvaardigheden in Nederland. Uit een internationaal vergelijkend onderzoek, verschenen in mei, bleek bijvoorbeeld dat veel tienjarige kinderen fors zijn afgezakt en dat het leesplezier op een dieptepunt zit.

Scholen die de beoordeling ‘zeer zwak’ hebben gekregen, worden door de inspectie in de gaten gehouden. Ze krijgen een jaar om verbeteringen door te voeren en het niveau op te krikken naar een onvoldoende of zelfs een voldoende. ,,Waar we voorheen soms eerst alleen het bestuur aanspraken, gaan we nu sneller zelf kijken”, zegt Westendorp in de krant. ,,In theorie zou een gesprek met een bestuur voor dezelfde verbeteringen kunnen zorgen als een bezoek en het geven van een zweer zwak oordeel. Maar er hangt vaak wel meer gewicht aan zo’n oordeel, waardoor de noodzaak om voor verbetering te zorgen misschien groter is.”

Krijgt een school voor de tweede keer op rij een zwakke beoordeling, dan kan de inspectie de school aan de minister van Onderwijs overdragen. Daar kunnen consequenties aan verbonden zijn, bijvoorbeeld een gedwongen vertrek van het schoolbestuur of het inhouden van subsidie.