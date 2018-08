Drie jaar cel voor ouders van zwaar verwaarloosd campingjongetje (8)

Slapen in kist

De vader heeft een deel van de beschuldigingen bekend. Hij zei dat zijn zoontje al langer gedragsproblemen had en dat hij ten einde raad was. Omdat het jongetje steeds wegliep en in bed plaste, had hij hem 'soms' in de kist gestopt. De moeder ontkende iedere betrokkenheid bij de mishandeling en verwaarlozing. Maar uit appverkeer zou volgens justitie het tegendeel blijken.

Pleeggezin

Met het jongetje gaat het naar omstandigheden erg goed, vertelde de officier van justitie twee weken geleden. Hij is goed op gewicht en hij is vrolijk. Hij is ondergebracht bij een pleeggezin. Daar stopte hij al snel met plassen in bed, toen hem duidelijk werd gemaakt dat hij 's nachts gewoon naar de wc mag gaan.



,,Er is altijd hoop'', zegt Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie in Leiden. ,,Sommige kinderen houden voor altijd ernstige gevolgen aan trauma's over. Anderen slagen er later toch in een normaal leven op te bouwen. Dat is erg afhankelijk van de persoon in kwestie, hoe die zich ontwikkelt en wat zijn sterktes en zwakheden zijn.''



De ouders zijn kort na hun arrestatie direct uit de ouderlijke macht gezet. Hun kinderen (het jongetje en twee zusjes) zitten sindsdien in een Duits pleeggezin.