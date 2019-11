Drie ‘goede’ Duitsers bliezen molen met 93 burgers niet op: ‘Wat een geluk’

Update/video Kerk in Hoogmade in brand, toren zojuist ingestort

16:40 De kerktoren van de rooms-katholieke Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk aan de Kerkstraat in Hoogmade is ingestort. Eerder vanmiddag brak er een grote brand uit in de kerk. Daarbij stortte ook al het dak in.