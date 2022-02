Drie doden door omgewaaide bomen in Amsterdam

het eerste slachtoffer bevond zich omstreeks 15 uur op de Aalsmeerweg in Amsterdam-Zuid, tussen het Hoofddorp- en Aalsmeerplein, toen de boom omviel. De persoon, van wie nog geen gegevens bekend zijn gemaakt, raakte zwaargewond en kon met behulp van brandweerlieden onder de boom vandaan worden gehaald. Daarna werd het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Ondanks de snelle inzet van de hulpdiensten mocht alle hulp niet meer baten. ‘De politie is bezig de nabestaanden in kennis te stellen’, meldt de brandweer Amsterdam-Amstelland op Twitter.

De tweede dode viel te betreuren in Diemen, waar een boom op de Weesperstraat bovenop een auto viel. Het slachtoffer zat in het voertuig. Het derde slachtoffer is een fietser die op de Vrijheidslaan onder een omvallende boom terechtkwam en daardoor overleed. . Het is voor zover bekend het derde dodelijke slachtoffer als gevolg van de storm.

De brandweer meldt dat het aantal meldingen dat binnenkomt in de regio vrijdagmiddag enorm toeneemt. “Het is enorm druk. Er komt van alles voorbij, omgevallen bomen en andere soorten stormschade.” Voor zover bekend zijn er in Amsterdam verder nog geen gewonden gevallen.

