Drie dagen op rij minder coronabesmettingen

Ontsnapt hert raakt gewond bij achtervol­ging hond en is afgescho­ten, tweede dier gevangen

14 november Twee damherten zijn zaterdagochtend ontsnapt uit het hertenkamp in het Arnhemse park Sonsbeek. Eén van de herten raakte ernstig gewond en is afgeschoten. Het andere hert is gevangen en met lichte verwondingen teruggebracht naar het kamp.