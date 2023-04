Drie activisten opgepakt tijdens klimaatdemonstratie bij KLM op Schiphol

Werkstraf voor agent die met 110 km/u, maar zonder sirene of zwaailicht fietser aanreed

Een agent van de politie Noord-Nederland is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en krijgt een voorwaardelijk rijverbod van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar. Hij reed met meer dan 110 kilometer per uur op een provinciale weg in Groningen een fietser aan, die zwaargewond raakte.