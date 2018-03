Drie aanhoudingen voor liquidatie broer kroongetuige Mocro-maffia

In het onderzoek naar de liquidatie van de broer van kroongetuige Nabil B., donderdag in Amsterdam-Noord, heeft de politie drie verdachten aangehouden. Het gaat om de vermoedelijke schutter en twee vermeende handlangers. Nabil B. is kroongetuige van het Openbaar Ministerie en legde tientallen verklaringen af over een reeks liquidaties door de zogeheten Mocro-maffia.

De eerste verdachte, een man van 41 jaar, werd gisteravond aangehouden. Dat gebeurde na een DNA-match tussen sporen op in beslag genomen goederen na de liquidatie van Reduan B. in Amsterdam-Noord en een DNA-profiel in de databank van het NFI.

Uit nader onderzoek door de rechercheurs van de Dienst Regionale Recherche bleek volgens de politie dat de verdachte met het overeenkomende DNA zou verblijven in een woning in Hilversum. 'Dit kwam overeen met de resultaten uit onderzoek naar de gestolen Seat Leon. In eerdere berichtgeving was al bekend gemaakt dat dit voertuig heeft rondgereden in ‘t Gooi. De kentekenplaten op de aangetroffen Seat waren vervalst. De auto met het originele kenteken rijdt derhalve nog rond', aldus de politie.