Drenthe opent ‘ambassade voor toerisme’ in China

Tientallen meldingen voor nazorg schietinci­dent: ‘Veel mensen heftig aangedaan’

20 maart Na het schietincident van maandag hebben zich enkele tientallen mensen gemeld bij Slachtofferhulp. De GGD heeft Utrechtse artsen per brief geïnformeerd over de nazorg van het schietincident. ,,Veel mensen zijn heftig aangedaan.’’