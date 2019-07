Drenkeling zwembad Meerssen overleden

Ab Zagt over het overlijden van Rutger Hauer in De Ochtend Show to go

21:44 Op donderdag 25 juli is filmverslaggever Ab Zagt te gast in De Ochtend Show to go om te praten over filmicoon Rutger Hauer die vrijdag is overleden na een kort ziekbed. Ook zijn meteoroloog Martijn Dorrestein en chefkok Marvin Mumu te gast in de uitzending. De show wordt gepresenteerd door Anne-Marie Fokkens en Roel Maalderink en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.