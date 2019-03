Dreigingsniveau 5 in provincie Utrecht: ‘alles op alles om dader te pakken’

Het hoogste niveau geldt in elk geval tot vanmiddag 18.00 uur. De reden: de schietpartij in Utrecht heeft alle kenmerken van een terroristische aanslag. Tevens is de dader nog voortvluchtig. ,,We kunnen een terreurmisdrijf niet uitsluiten’’, aldus Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg vanmiddag tijdens een ingelaste persconferentie. ,,We hebben besloten het dreigingsniveau te verhogen naar niveau 5, in ieder geval tot 18.00 uur vandaag.’’



Volgens Aalbersberg is er op dit moment een ‘ingewikkelde operatie’ bezig. ,,Het is dus goed dat burgers alert blijven en doen wat de veiligheidsdiensten vragen. Ook kan alle energie nu worden ingezet op het pakken van de dader.’’ Hij sprak van ‘meerdere incidenten’. De politie in Utrecht ontkende juist dat er een tweede schietpartij was.



Aalbersberg benadrukt dat het dreigingsniveau alleen in de provincie Utrecht omhoog gaat. In de rest van Nederland blijft niveau 4 van kracht. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor een ophanden zijnde aanslag. ,,De verhoging is vooral om de autoriteiten in Utrecht te helpen om alle middelen in te zetten’’, aldus Aalbersberg.



De Nationaal Coördinator kon nog niet veel zeggen over de slachtoffers. ,,Er zijn slachtoffers te betreuren, maar daar kan ik geen verdere mededelingen over doen.’’ Ook sloot hij niet uit dat er meerdere daders zijn. Op dit moment wordt er naar één persoon gezocht. De komende uren komt het crisisberaad bij elkaar. Aalbersberg: ,,We proberen zo spoedig mogelijk terug te gaan naar de situatie van voor het incident.’’