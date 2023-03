Dreigende situatie bij Koning Willem I College in Den Bosch onder controle, politie doet verder onderzoek

De politie kreeg maandagochtend een melding dat er een leerling was gezien in de school aan de Weidonklaan met mogelijk een vuurwapen bij zich. Uit voorzorg werd een arrestatieteam opgeroepen en in de omgeving van de school cirkelde een politiehelikopter rond. Agenten droegen kogelwerende vesten. ,,Er werd gezegd dat iemand binnen een wapen had, maar dat ze niet konden zien of het echt of nep was”, zei een leerling.