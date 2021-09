Dramatische introductie neushoorns in Wildlands: vrouwtje Elena verdrinkt in waterpoel

De introductie van neushoornmannetje Limpopo in dierenpark Wildlands in Emmen betekent een dramatisch einde voor vrouwtje Elena. Het dier verdronk na een vermoeiende achtervolging in een waterpoel. Dierenarts Job Stumpel zag het voor zijn ogen gebeuren. ,,Je voelt je zo machteloos.”

Limpopo werd twee weken geleden verwelkomd in Wildlands. De 19-jarige witte neushoorn moest met de zussen Elena en Zara voor nageslacht gaan zorgen voor de met uitsterven bedreigde soort, in het kader van het Europees fokprogramma.

De afgelopen tijd werden de neushoorns voorzichtig aan elkaar geïntroduceerd. De drie konden elkaar in afgezonderde ruimtes al wel ruiken en zien. ,,Het ging de afgelopen dagen echt heel goed en rustig. Precies zoals je zou willen”, zegt Stumpel. Vanmorgen stond de spannendste dag van de introductie op het programma: de fysieke ontmoeting.

De ontmoeting

Beide neushoorndames werden vanochtend vroeg als eerst losgelaten op de savanne van twee hectare in het dierenpark. Even later mocht Limpopo ook het gebied in. ,,Met het hele team stonden we op verschillende uitkijkpunten voor het geval er iets mis zou gaan en we ze uit elkaar moesten houden.”

Maar vanaf het moment dat Limpopo werd losgelaten werd het onrustig. De vrouwen schrokken van de man en gingen, in plaats van een groep te vormen, er beide rennend vandoor. Daarop zette Limpopo de achtervolging in, waarbij hij zijn aandacht richtte op Elena. Volgens dierenarts Stumpel is dat normaal gedrag. ,,Op zich was dit niet eens zo spannend.” Na een achtervolging van een kwartier, leken beide dieren uitgeput.

‘Ging heel snel’

Maar wat er daarna gebeurde, kan Stumpel nog maar nauwelijks bevatten. Elena liep richting een ondiepe waterpoel waar ze vermoedelijk door haar vermoeidheid uitgleed. Ze kwam op haar zij terecht in het water en kon slecht overeind komen. Limpopo bleek vlak bij haar staan. Hulp van dierenverzorgers kwam te laat: Elena bleek al verdronken te zijn.

Stumpel zag het voor zijn ogen gebeuren. ,,Je wil het liefst erheen springen en haar kop boven water tillen, maar dat kon niet. Neushoorns zijn niet alleen heel gevaarlijk, maar ze wegen ook nog bijna 2000 kilo, dus fysiek kan het niet. We zijn er met een shovel naar toe geracet en hebben het mannetje daarmee weggejaagd, zodat we bij het vrouwtje konden, maar het was al te laat. Het is heel snel gebeurd. En dan is daar de ongeloof, shock en hoofdpijn.”

,,Elena was een hele mooie, lieve, stabiele en rustige neushoorn. Net als Limpopo trouwens, ook een stabiel bewezen fokman. Dit hadden we echt niet verwacht.” Limpopo verwekte elders al drie jongen.

‘Nog nooit meegemaakt’

In zijn negen jaar dat de dierenarts bij Wildlands werkt, heeft hij verschillende introducties meegemaakt, maar nooit met dodelijke afloop. ,,Het was ook absoluut een ongeluk. De neushoorns waren opgewonden, maar hij heeft haar niet gedood.”

Wat de gebeurtenis voor het fokprogramma in het park betekent, is nu nog niet duidelijk. Het dierenpark is vandaag gewoon geopend. Beide neushoorns zitten achter de schermen in hun stal. Vrouwtje Elena is onderweg naar de Universiteit van Utrecht voor sectie op het lichaam. ,,Op de een of andere manier kwam ze niet in de benen. Misschien heeft ze van de schrik wel water ingeademd. Misschien kunnen uit het onderzoek er nog lering uit trekken, maar eerst laten we alles bezinken.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: