Drager van boerka riskeert na 1 augustus 150 euro boete

Het verbod geldt in publieke ruimten zoals overheidsgebouwen, ziekenhuizen en het openbaar vervoer. Volgens het OM is het vervangen van de boete door een taakstraf niet mogelijk omdat het om een geldboete van de eerste categorie gaat.



Onder ‘gezichtsbedekkend’ wordt alles verstaan wat iemand onherkenbaar maakt. Daaronder valt ook het dragen van een bivakmuts, integraalhelm of masker. Wie deze op openbare plekken toch draagt, kan worden verzocht de gezichtsbedekking af te doen of anders de locatie te verlaten. Ook kan de politie worden ingeschakeld.



Als iemand met een boerka of nikab weigert de openbare ruimte te verlaten, kan de boete hoger uitpakken, aldus RTL Nieuws. Verder wijst het OM erop dat het boetebedrag kan oplopen als er ook andere strafbare feiten worden gepleegd, zoals overtreding van de identificatieplicht.



Gezichtsbedekkende kleding is op openbare locaties wel toegestaan als dat nodig is voor de beoefening van een sport, het werk of bij evenementen en feesten. Een hoofddoek, geschminkt gezicht of pet vallen overigens niet onder het verbod.