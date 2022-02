DPG-topman werd ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag

In een statement laat DPG Media weten dat er binnen het bedrijf, zowel in Nederland als in België, strikte regels gelden inzake grensoverschrijdend gedrag. Toen er in 2016 geruchten gingen over grensoverschrijdend gedrag van de topman in België is dat meteen onderzocht. Het ging om gedrag van Smeets richting vrouwelijke medewerkers. Het leverde Smeets een berisping op, er was in eerste instantie geen reden voor ontslag. Tot er in het najaar van 2016 een formele klacht tegen hem werd ingediend. Daarop is de directeur-uitgever onmiddellijk ontslagen zonder dat de reden daarvoor bekend werd gemaakt.