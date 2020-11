DPG Media opgeschrikt door vermeende poederbrief, medewerkers geïsoleerd

De twee vermeende poederbrieven die vanochtend zijn bezorgd bij het klantcontactcentrum in het Brabantse Best en het INIT-gebouw in Amsterdam, beide van DPG Media, hebben ‘zeer waarschijnlijk’ niks te maken met de verslaggeving van het bedrijf. Deze site en krant zijn onderdeel van DPG Media.

,,In Best is de drukkerij, maar geen redactie gevestigd en beide brieven waren echt gericht aan de klantcontactcentra”, vertelt woordvoerster Ilse Luyk. In beide brieven zat volgens Luyk vermoedelijk hetzelfde poeder.

Niet gevaarlijk

Specialisten van de brandweer konden op beide locaties halverwege de ochtend al snel uitsluiten dat de inhoud van de enveloppen gevaarlijk was. Een paar medewerkers van de postkamer zijn uit voorzorg korte tijd geïsoleerd. ,,Dat is de standaard procedure. Ze zijn weer aan het werk.”

De verdachte brief kwam rond 09.00 uur binnen. Twee uur later werd het sein weer op groen gezet. Volgens de politie heeft het bedrijf al die tijd gewoon kunnen doordraaien, de productie werd niet stopgezet.

Bewuste actie

De politie onderzoekt wie de brief heeft gestuurd. Om wat voor stof het gaat in de brief, wil de politie niet zeggen. De politie laat wel weten dat de stof ‘in de aangetroffen hoeveelheid niet schadelijk is’.

De woordvoerder van de politie weet niet of het gaat om een bewuste actie. ,,Dat gaan we onderzoeken”, zei hij. ,,Als dat zo is hoop ik dat we hem snel te pakken krijgen.” Bij DPG Media in Best wordt onder meer het Brabants Dagblad gedrukt.