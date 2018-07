ColumnNynke de Jong is terug! Ze schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Vanuit de auto zag ik louter gele bermen zover het oog reikte. Verdord gras, snakkend naar een beetje regen. Maar de eerste bui zal nog wel even op zich laten wachten. Door die aanhoudende droogte gebruiken we allemaal veel meer water, om de tuin te sproeien bijvoorbeeld. Een paar dagen geleden vroegen de waterbedrijven of we konden minderen. Door al dat watergebruik kon de waterdruk omlaag gaan, met bruin water als gevolg. Niet schadelijk voor de mensheid, maar het ziet er zo smerig uit. Dus was het advies: korter douchen, niet de auto wassen of de tuin sproeien. En tijdens piekuren minder water gebruiken.

Het effect was gisteren al zichtbaar. In plaats van de veertig procent extra die we de dagen ervoor met elkaar verbruikten, zaten we inmiddels weer op de normale hoeveelheden.

Wat een stel lieve, gehoorzame schattebouten zijn we toch. Dit is Nederland: waar mensen tijdens het douchen aan het waterbedrijf denken, om vervolgens met een rotvaart de shampoo in het haar te masseren. Geen crèmespoeling deze keer, want denk aan de dorre bermen! Hier kijken we met lede ogen naar een geel gazon. De tuinslang lonkt vanaf zijn haspel. Maar nee!

Ik hou daarvan. Op Radio1 interviewde Martijn van der Zande op Station Den Bosch reizigers. Hadden zij minder water verbruikt? O jazeker, riepen er een paar. Die waterden het gazon niet. Die stonden heel kort onder de douche. En er waren een paar die er juist niks aan deden. Die gewoon echt niet korter konden douchen.

‘O kom op’ riep ik tegen de autoradio. Ik was me in de afgelopen dagen medeverantwoordelijk gaan voelen voor de oplossing van dit waterprobleem. Ik kon het niet aanhoren dat er mensen waren die er met de pet naar gooiden, en zo de goede acties van andere tenietdeden.

Zo gaat dat: de ene dag heb je geen idéé hoeveel water we met z'n allen verbruiken, de andere dag maak je je oprecht kwaad over de lange douchesessie van een vrouw uit Den Bosch.