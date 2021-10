Douane neemt 55.000 illegale ‘COVID 19-geneesmiddelen’ in beslag

Nóg besmette­lij­ke­re coronavari­ant rukt op: in Engeland snel, in Nederland is RIVM nog niet ongerust

21 oktober De kans is reëel dat we te maken krijgen met een nóg besmettelijkere variant van het coronavirus. De nieuwe afstammeling van het virus, die momenteel vooral in Engeland rondwaart, lijkt voor 10 procent meer besmettingen te zorgen dan de huidige deltavariant.