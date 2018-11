Dossier oude zedenzaak Brech duikt alsnog op

De stukken worden toegevoegd aan de lopende strafzaak. ,,Na onderzoek blijkt dat het dossier van de ontuchtzaak niet vernietigd is”, meldt het Openbaar Ministerie vanmiddag. Justitie vond het dossier terug in de archiefbewaarplaats in Zwolle. ,,Het bevat informatie over de ontuchtzaak uit 1985 en een incident uit 1984.” Volgens een oud krantenbericht ging het een incident in 1984 ook over ontucht met twee jongens.

Het was al bekend dat Limburger Brech als twintiger betrokken was bij een zedenzaak. Brech betastte volgens de rechercheur in 1985 twee jongens in het bos van Wijnandsrade, zo vertelde de oud-politieman tegen deze website. De verdachte biechtte de oude zaak zelf ook op toen hij in 2001 als getuige gehoord werd in het tweede onderzoek naar Nicky’s dood.