Doorbraak in strijd tegen hiv: ‘Deze dag gaat de geschiedenisboekjes in’

Hoe zou je dit nieuws beschrijven?

,,Ik vind het geweldig, hoopvol en ontzettend inspirerend dat dit mogelijk blijkt. Een mijlpaal. Er was al één iemand genezen van hiv en nu dus mogelijk nog twee.’’



Gaat deze dag de geschiedenisboeken in?

,,Twaalf jaar lang was de genezing van de Amerikaanse hiv-patiënt Timothy Brown een uniek medisch wonder. Nu pas is vastgesteld dat hij geen uitzondering is. Vorig jaar heb ik Timothy Brown ontmoet. Dat was heel bijzonder. Iemand die inspireert. Hij vertelde me dat het wel heel eenzaam was om de enige te zijn die genezen is. Met dit nieuws van vandaag is dat niet meer zo. Dat maakt vandaag heel bijzonder. Stamceltherapie is alleen wel een hele ingewikkelde methode.’’



U hebt zelf hiv, hoe verhoudt stamceltherapie zich tot wat u moet doen om de hiv onder controle te houden?

,,Ik leef met hiv en slik één pil per dag. Mijn levensverwachting is eigenlijk zoals die van iedereen. Ik zou op dit moment niet zo’n heftige operatie ondergaan als stamceltransplantatie. Genezen is de droom van iedereen die hiv heeft. Omdat je niet meer hoeft uit te leggen hoe je hiv hebt opgelopen. Er is nog heel veel stigma rondom hiv. Ook in Nederland ervaren heel veel mensen dat. Veel mensen hebben nog het beeld van de jaren 80, 90. Denk aan Freddie Mercury van Queen, René Klijn van ‘I’m mister Blue’ bij Paul de Leeuw. Aan aids ging je dood.”