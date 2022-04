Doorbraak in coldcase-zaak: verdachte van moord op Mike Duif na kwart eeuw aangehouden

Meer dan een kwart eeuw na de moord op de 26-jarige Mike Duif uit Amersfoort is dinsdag alsnog een 54-jarige man aangehouden. De verdachte, Amersfoorter, was in 1996 ook al in beeld als verdachte, maar werd toen niet vervolgd vanwege gebrek aan bewijs. De doorbraak in deze coldcasezaak is te danken aan informatie van een nieuwe getuige.

Duif werd op vrijdag 23 februari 1996 in de keuken van zijn flat aangetroffen in een plas bloed door een huisgenoot. Hij werd met een of meer kogels om het leven gebracht.

Omdat de dader of daders van de kille moord, die veel weg had van een criminele afrekening, nooit zijn gepakt, gaf de politie de gewelddadige dood van Duif in 2019 een plek op de zogenoemde coldcasekalender. De politie verspreidt de jaarkalender, met elke week een ander nooit opgelost levensdelict, onder gedetineerden in gevangenissen in de hoop dat ze met bruikbare tips komen.

De politie hoopt nu dat zich ook andere mogelijke getuigen zullen melden. Voor de gouden tip in de zaak is 15.000 euro uitgeloofd.

Verdovende middelen

De politieregio Utrecht, waartoe Amersfoort behoort, formeerde direct na de vondst van de dode man een 25 man sterk recherchebijstandsteam. Een conflict tussen drugshandelaren leek de aanleiding tot de moord te zijn geweest. Duif, die na zijn ontslag bij computerbedrijf Hewlett Packard een handel in pc’s en computeronderdelen dreef, onderhield nauwe contacten met stadgenoten die verdovende middelen verkochten.

Hij bezocht in de nacht voor zijn dood een discotheek in Hilversum. Na sluitingstijd reed hij samen met een vriend naar het Zandpad in Utrecht om cocaïne te scoren. Duif zette de vriend om 07.00 uur thuis af. Toen de medebewoner van de onfortuinlijke Amersfoorter om 09.30 uur de woning verliet, zag hij zijn huisgenoot in bed liggen. Bij zijn terugkomst om 19.00 uur was Duif niet meer in leven.

Luxueuze levensstijl

Bewoners van de flat aan de Ariaweg meldden destijds dat ze op op vrijdag de 23ste februari ‘96 tegen vijf uur kabaal hadden gehoord dat afkomstig was van de derde verdieping, waar Duif woonde. Een dag eerder waren zij hem nog tegengekomen.

Met zijn buren ging Duif niet of nauwelijks om. Zelfs huurders van aanpalende appartementen kenden zijn naam niet, vertelden ze in de dagen na de moord. ,,We zagen hem wel eens lopen en dan groetten we hem. Maar geen idee hoe hij heette.’’

Flatbewoners verbaasden zich over de luxueuze levensstijl die Duif zich had aangemeten. Toen hij in 1995 in de vierkamerflat trok, werden allerlei dure meubelen en apparaten naar binnen gedragen. De man reed in een zwarte BMW met een kentekenplaat uit 1990.

Duif woonde aanvankelijk met zijn vriendin samen in Soesterberg. Het stel verhuisde naar Amersfoort toen de vrouw een flat aan de Ariaweg kreeg toegewezen. Kort na het inrichten van de flat vertrok zij echter. Zijn vriendin verhuurde de woning onder aan mensen die er een hennepkwekerij in vestigden. De woningcorporatie kwam hierachter en verzocht de vrouw er zelf te gaan wonen.

De wietplantage werd ontmanteld. Nadat de vierkamerflat was schoongemaakt en opgeknapt, trok Duif erin met een vriend. Deze man trof het stoffelijk overschot van Duif aan in de keuken.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.