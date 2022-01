Door zo spastisch te doen, worden kinderen júist bang voor die coronaprik

VIDEO RI­VM-ex­pert Susan van den Hof over ‘superinge­wik­kel­de’ keuze: moet ik mijn kind laten vaccineren?

Vanaf vandaag ploft bij de ouders van 1,3 miljoen kinderen van 5 tot en met 11 jaar een brief op de mat over de coronavaccinatie. Zij mogen zelf beslissen of zij hun kinderen laten vaccineren. Experts over de voors en tegens.

12:12