Door verwachte drukte twee stille tochten voor verdwenen Tanja Groen

Studentenvereniging Circumflex en Stichting De Gouden Tip splitsen vanwege de verwachte drukte de stille tocht die ze dinsdag voor Tanja Groen houden op in twee groepen. Zo willen ze voldoen aan de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén groep is voor genodigden, de andere voor belangstellenden. Het is dinsdag exact 28 jaar geleden dat de toen 18-jarige studente verdween.

De tocht is ook een eerbetoon aan de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De Vries was voorzitter van Stichting de Gouden Tip, die geld inzamelt voor een beloning voor de tip die leidt tot de opsporing van Groen. Ook was hij vertrouwenspersoon van de familie van Groen. Leden van studentenvereniging Circumflex bezochten hem een dag voor de aanslag op zijn leven, op 6 juli. Toen is onder meer gesproken over het organiseren van een stille tocht.

De tocht voor genodigden start om 18.15 uur bij de Paardentunnel bij het Apple Park hotel in Maastricht. Daar loopt ook de familie van Groen in mee. De tweede groep vertrekt om 19.00 uur vanaf het grasveld achter het MVV-stadion. Vanaf 19.00 uur worden er ook voordrachten gehouden op het Koningsplein.

Crowdfunding

Het doel van de tocht is om zo veel mogelijk aandacht te vragen voor de vermissingszaak en de crowdfunding door Stichting De Gouden Tip te ondersteunen. Het streefbedrag van 1 miljoen euro is al overschreden. Het extra ingezamelde bedrag gaat naar andere zaken die een gouden tip nodig hebben.

Studentenvereniging Circumflex herdenkt Groen ieder jaar maar doet dit nu voor het eerst in het openbaar. ,,Jaarlijks staan wij stil bij haar verdwijning en denken we aan Tanja, maar ook aan haar familie en vrienden, die sinds die dag in augustus 1993 in onzekerheid moeten leven”, liet voorzitter Tanne Nevels van de vereniging eerder al weten. ,,Dit jaar gaan we haar op een zeer bijzondere manier herdenken.”

Tanja Groen vertrok in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 van een ontgroeningsfeestje van haar studentenvereniging in het centrum van Maastricht naar haar kamer in Gronsveld, een dorpje ten zuiden van de stad. Sindsdien is ze spoorloos verdwenen.

Volledig scherm De in 1993 verdwenen Tanja Groen. © Privébeeld

Bekijk hieronder onze video’s over de aanslag op Peter R. de Vries: