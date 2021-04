Door politiemotor geraakte voetgangster overleden, nabestaanden verwijten agent niks

‘Drugsben­des infiltre­ren massaal in rederijen in Rotterdam­se haven’

7:33 Criminele drugsbendes hebben op grote schaal handlangers in dienst bij internationale rederijen die werken in de Rotterdamse haven. ,,De corruptie in de haven beperkt zich allang niet meer tot de douane en is veel groter dan mensen denken”, stelt districtschef Jan Janse van de Zeehavenpolitie vandaag in NRC.