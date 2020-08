Door politie neergeschoten verwarde man in Amsterdam is overleden

Vrouw beticht boa's en woordvoer­der van NSB-praktijken bij sluiting supermarkt: ‘Dit kan echt niet’

19:54 NSB-praktijken, mensen verlinken zoals in de jaren ‘40-’45, weer in die situatie belanden ‘omdat mensen zoals u orders opvolgen’. Boa's en woordvoerder Ton Kamp van de Veiligheidsregio Twente kregen gistermiddag allerlei verwensingen naar hun hoofd geslingerd toen ze het bevel tot sluiting bij supermarkt Berning in Noord Deurningen kwamen brengen.