Door fout toch paspoort ondanks uitreisverbod om terreur

In totaal waren van vier mensen die stonden gesignaleerd vanwege de staatsveiligheid door fouten de statussen niet goed zichtbaar in de Basisregistratie Personen (BRP), het bevolkingsregister. Van hen heeft dus in één geval iemand met een uitreisverbod toch een paspoort gekregen.

Handmatig

Gemeenten moeten de signaleringen in het Register Paspoortsignaleringen (RPS) handmatig overnemen in het bevolkingsregister. Dat is volgens Plasterk foutgevoelig. Hij werkt daarom aan geautomatiseerde verwerking. Aan mensen die in het RPS staan kan een paspoort worden geweigerd.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Palsterk dat de gemeenten fouten inmiddels hebben hersteld. De gemeente die op 10 april van dit jaar het paspoort had verstrekt aan iemand met een uitreisverbod, heeft het document op 11 augustus weer ingetrokken.

Signaleringen

Hoewel één keer een paspoort is gegeven aan iemand die vanwege de staatsveiligheid in het register stond, is dat vaker gebeurd bij mensen die om andere redenen stonden gesignaleerd. In augustus bleek dat van 2729 gesignaleerde personen er in totaal 75 een paspoort hadden gekregen. In de meeste gevallen ging het om signaleringen vanwege schulden (64), maar bijvoorbeeld ook een keer om iemand die onherroepelijk was veroordeeld.