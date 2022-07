Door ‘domme pech’ heeft Endrie (14) hersenschade: ‘Wat gebeurt er als wij wegvallen? Dat houdt me bezig’

met video's Politie­chef: Agent die op tractor schoot maakte verkeerde inschat­ting

Hoofdcommissaris Gery Veldhuis van politie-eenheid Noord-Nederland denkt dat de agent die deze week in Heerenveen op een tractor schoot een verkeerde inschatting heeft gemaakt. De politiechef zegt in NRC dat de agent schoot omdat hij naar eigen zeggen dacht dat de 16-jarige tractorbestuurder op agenten wilde inrijden en hij ,,beducht was voor de veiligheid” van zijn collega’s.

9 juli