Door corona had Saskia (73) eindelijk rust: ‘Mijn zoon zegt: Hé mam, eindelijk ben je met pensioen’

‘Ik kruip tegenwoordig drie tot vier keer per dag achter de vleugel in de woonkamer. Even wat prutsen, even wat proberen, een kleine vingeroefening. Ik doe nu een poging Aus Liebe will mein Heiland sterben onder de knie te krijgen. Dat prachtige stuk uit de Matthäus Passion. De aria die ook opduikt in die leuke film van Herman Finkers, De Beentjes van Sint-Hildegard. Die aria wil ik spelen, dacht ik na die film, want die muziek ontroert me altijd zo. Ik heb er nu eindelijk de rust voor.