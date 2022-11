Doodzieke schildpad via post verstuurd: ‘Regelrechte dierenmishandeling’

De aangetroffen geelwangschildpad is een vrouwtje en naar schatting tussen de 15 en 20 jaar oud. Het reptiel zat in een handdoek gewikkeld in zijn eigen urine. ,,Dan denk je dat je het meeste schildpaddenleed wel hebt gezien...”, schrijft Gerard van der Wijk van de stichting vandaag in een bericht op Facebook. Hij heeft zoiets nog nooit meegemaakt.

Volgens Van Wijk drijft de schildpad scheef, heeft het snot en slijm en dus een longontsteking te pakken. De schildpad zal enkele weken in behandeling blijven bij de opvang. ,,We kunnen over een paar dag pas zeggen of de behandeling aanslaat. Longontsteking is voor schildpadden vaak dodelijk”, vertelt de schildpaddenkenner.

Aangifte

De stichting hoopt dat de afzender van zich laat horen en laat weten wat de geschiedenis van deze schildpad is. ,,We willen de afzender nog even de tijd geven, daarna moeten wij wel aangifte doen, dit kan echt niet, meer nog omdat het dier al ziek was", aldus Van Wijk in een reactie. ,,Men had ook gewoon contact met ons op kunnen nemen, dan hadden we het netjes opgelost of zelfs de schildpad kosteloos opgehaald. Stuur ze sowieso niet per post, dat is regelrechte dierenmishandeling en strafbaar! Ook het uitzetten in de natuur is natuurlijk geen oplossing. Maar opsturen is echt een no-go!”

De opvang pleit ervoor geen schildpadden als huisdier te nemen. De dieren zijn duur in onderhoud, hebben veel verzorging nodig en worden erg oud. De meesten schildpadden worden gedumpt in de natuur en lijden daar jarenlang totdat ze doodgaan van de honger en kou.

Via PostNL wordt geprobeerd om te achterhalen waar de schildpad is ingeleverd. PostNL laat weten dat het verboden is om levende dieren te versturen via de post en in pakketten. Volgens het postbedrijf kan de politie gegevens opvragen om achter de afzender te komen.

De stichting is een inzameling begonnen om de zorgkosten te dekken. ,,Er is op dit moment een paar honderd euro binnen, dat is nog niet genoeg. De rekening van de dierenarts in het weekend is al een paar honderd euro.”