'Doodschieten Ayman was zelfverdediging bij ruzie om gestolen scooter’

Doodsangst

Tim S. woonde in de garagebox van zijn ouders op Kattenburg en had het al eerder aan de stok gehad met de groep jongemannen rond Ayman Mouyah. Hij stal in november vorig jaar de scooter van één van hen bij de viskraam bij de Oosterkerk. Hij werd volgens Mannheims op 20 november zwaar mishandeld door de grote, sterke Gianni L., sleutelfiguur uit de groep.



S. gaf de scooter terug, maar op 23 november werd hij rond middernacht volgens getuigen gedwongen naar zijn garagebox te gaan om het beenkleed te halen van de scooter dat hij nog had. Hij moest dat volgens Mannheims onder dwang monteren en hoopte dat hij de ruzie daarmee kon sussen.



Een uur lang verkeerde hij volgens de advocaat in doodsangst en leefde hij ‘in een nachtmerrie’. ,,Een groep die midden in de nacht, met capuchons op en met de handen in de zakken rond je staat, is buitengewoon beangstigend’’, zei Mannheims. ,,Zo’n groep jongemannen kan dodelijk zijn.’’ Nadat hij wéér was mishandeld, verdedigde S. zich volgens zijn raadsvrouw door op de groep te schieten.