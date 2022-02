‘Doodgewone gasten' kozen dit burgerlijke dorpje om 150 miljoen euro aan coke te verbergen

Praat mee Lijst met regenboog­kan­di­da­ten valt verkeerd: ‘In stemhokje boeit het niet met wie ik naar bed ga’

Wie tijdens de gemeenteraadsverkiezingen per se wil stemmen op iemand uit de regenbooggemeenschap, kan via een vragenlijst van COC Nederland zien welke kandidaat lhbti’er is. ‘Onzinnig en achterhaald’, noemt lijsttrekker Tom de Kleer (VVD), zelf homo, de actie.

11 februari