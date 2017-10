'Doodgestoken man in Deventer eerst klemgereden'

De verdachten zijn een 47-jarige man uit Wilp en een 41-jarige man uit Deventer. Op het bureau werden zij aangehouden als verdachten van mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij.



Het slachtoffer werd vannacht eerst klemgereden tegen de gevel van een appartementencomplex in de Zaanstraat, volgens getuigen. Daarna werd hij na een woordenwisseling neergestoken. De man overleed ter plekke. Het slachtoffer zou een bewoner zijn van het complex. Dat kon de politie vanochtend nog niet bevestigen.



Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. Daarnaast wordt ook de betrokkenheid van de twee verdachten onderzocht. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld.