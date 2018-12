Doodgeschoten scholiere Humeyra morgen begraven in Turkije

videoDe doodgeschoten Rotterdamse scholiere Humeyra Ergincanli (16) wordt morgen begraven in Turkije. Met een indrukwekkende herdenking namen honderden mensen vandaag afscheid van haar. Ondertussen overlegt de familie met advocaten: want wáárom werd de bedreigde Humeyra niet beter beschermd?

Ontroostbaar is hij, Humeyra’s vader. Met betraande ogen en ondersteund door buren en familieleden komt hij aangelopen bij de Mevlana moskee in Rotterdam-West. Tientallen mensen komen naar hem toe om hem te condoleren, te omhelzen... Ook zijn vrouw heeft ondersteuning nodig. Het middaggebed gaat zo meteen beginnen. Daarna komt de kist met de jongste van zijn dochters naar de moskee. Onder anderen Tunahan Kuzu van Denk is aanwezig.

Binnen in de moskee stort Humeyra’s vader bijna helemaal in. Hardop huilend wordt hij meegenomen naar een aparte ruimte. Daar, zittend op een bankje, komen tientallen moskeegangers hem een voor een condoleren. Tussen de tranen door kan de kleine bebaarde man amper zien wie hem allemaal vasthouden en alle sterkte toewensen. Buiten verwoorden schoolgenootjes van Humeyra het verdriet: ,,Iedereen heeft het erover hoe het kan dat een 16-jarig meisje zomaar op school wordt doodgeschoten, niemand beseft haast dat dit echt is gebeurd en toch is het zo.”

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Bloemen

Een vrouw vlakbij de tieners heeft bloemen bij zich. Ze probeert zich in te leven in het verdriet van de ouders: ,,Je stuurt je kind ’s ochtends naar school en dan krijg je ’s middags een belletje met dít nieuws...” Ze valt stil en veegt een traan weg. ,,Er zijn geen woorden voor.”

Na het middaggebed arriveert de auto met de kist waarin Humeyra ligt. Over de hoofden van honderden mensen verplaatst de kist zich twintig meter en wordt op een tafel neergezet voor de moskee. Het stopt met regenen. Humeyra’s vader staat helemaal vooraan. Naast hem staan tientallen mensen, schouder aan schouder, achter hem nog eens honderden en rechts zijn enige zoon Achmet. En toch lijkt de vader van Humeyra totáál alleen. Hij kijkt huilend naar de kist drie meter voor hem, met zijn dochter.

Er volgt een herdenking van een halfuur. Daarna zweeft Humeyra in haar kist terug naar de auto. En ’s avonds al naar Turkije om daar te worden begraven. In Karaman, de stad waar haar ouders vandaan komen, zo’n 300 kilometer ten oosten van het bekende Antalya.

Volledig scherm Gebed voor Humeyra op het plein voor de Mevlana Moskee in Rotterdam. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Vrolijk

De familie van Humeyra is ondertussen bezig de reis te regelen. Een van hen vertelt over haar: ,,Altijd vrolijk, altijd lachen. Op school ging het goed, gevoelig, sociaal...” Waarom zij toch zo’n idioot moest tegenkomen, die gisteren haar leven beëindigde, de familie weet het niet precies. Het moet via social media zijn gebeurd. Dat verdachte Bekir E. (31) zoveel jaren ouder was, wist Humeyra eerst niet. ,,Toen zij dat ontdekte, heeft ze meteen het contact verbroken.”

Maar zoals inmiddels keihard duidelijk is geworden, nam Bekir daar geen genoegen mee. Wel twintig keer sprak de familie de afgelopen maanden met de politie over de nota bene veroordeelde Bekir E. Nu spreken ze met advocaten. Niet alleen om hen te vertegenwoordigen als benadeelde partij bij de strafzaak tegen Bekir, maar zeker ook om eventueel een civiele procedure te beginnen tegen de instanties die Humeyra hadden kunnen beschermen.

Haar moeder en zussen worden thuis in hun appartement in de Rotterdamse Van Speykstraat opgevangen door andere vrouwen. Op de portiekdeur hangt een briefje dat verwijst naar een kleine gebedsruimte aan het Adrianaplein. Daar knapt Humeyra’s vader ietsje op. En wordt opnieuw gebeden. En gebeld, voor tickets naar Turkije, naar Humeyra’s laatste rustplaats.

Volledig scherm Rotterdammer Bekir E. (31) die wordt verdacht van de moord © privé