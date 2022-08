Doodgeschoten Akram el Idrissi (21) was mogelijk niet het doelwit in Amsterdamse Rivierenbuurt

Rouwstoet met enorme limo en ‘Ik ben dom, lomp en famous’ dendert door hartje Tilburg

Ronkende motoren, toeterende auto’s en een Hummer-limousine van 12 meter, met zittend op het dak drie vrouwen die opzwepende gebaren maken. Het is geen alledaagse rouwstoet die in Tilburg arriveert. Hier wordt afscheid genomen van Toon Damen Jr., de 37-jarige Tilburger die vorige week in de Borselestraat werd doodgeschoten.

7:07