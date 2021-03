Doodgereden wolvin op Veluwe was zwanger van acht welpen

Dat is gebleken uit sectie op het kadaver volgens BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere wolvenschade bijhoudt. De wolvin was zelf een welp van de roedel op de Noord-Veluwe. Daar vestigde zich in 2019 het eerste wolvenpaar van Nederland.

De wolvin zwierf van haar roedel naar de Zuidwest-Veluwe, bij Planken Wambuis. Daar kreeg ze in december vorig jaar gezelschap van een uit Duitsland afkomstig mannetje, dat via Overijssel naar Gelderland zwierf. Op cameravallen in hun territorium was volgens de terreinbeheerder in het vroege voorjaar al te zien dat het wolvenpaar aan het nestelen was.