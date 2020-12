Doodgereden Sebastiaan (42) uit Wijchen begraven bij opa en oma

De begrafenisdienst vond plaats in Beuningen, in besloten kring met honderd genodigden. Daarnaast keken ook nog zo'n honderd geselecteerde vrienden en bekenden mee via een live-stream. Ook de begrafenis was alleen voor genodigden. Die hielpen om de enorme bloemenzee het kerkhof op te dragen. Er was een tweede rouwauto nodig om alle bloemen van Beuningen naar Nijmegen te brengen.



Sebastiaan werd door een pakketbezorger doodgereden, volgens getuigen met opzet. De Wijchenaar had de man aangesproken omdat deze erg hard reed in de woonwijk.