Donorkinderen eisen dna overleden spermadokter: ‘Ik wil weten wie mijn vader is‘

Elf ouders en 22 donorkinderen eisten het dna van Karbaat op om dat te kunnen vergelijken met hun eigen dna. Zo willen ze bevestigen of uitsluiten dat de arts ooit met zijn eigen sperma hun moeders hielp de kinderwens te vervullen.

,,Ik wil weten wie mijn vader is’', zei Joey Hoofdman bij de rechtbank. ,,Ik kan en wil niet langer wachten. Het is zoiets fundamenteels en noodzakelijks. Ik ben er dag en nacht mee bezig. Het belemmert mijn sociaal functioneren.’'

De vrouwen waren in de jaren 70 en 80 patiënten van Karbaat die een eigen spermabank runde. Hij deed dat eerst in het Rotterdamse Zuiderziekenhuis, waar hij directeur was, en daarna in zijn eigen Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht.

Karbaat insemineerde de vrouwen met sperma van anonieme donoren. Al jaren zijn er vermoedens dat hij daarbij ook zijn eigen zaad gebruikte, iets wat hij zelf altijd ontkend heeft.

Begrafenis

Om duidelijkheid te krijgen, spanden de donorkinderen en ouders vorig jaar mei een kort geding aan. Een maand voor de zitting overleed Karbaat. De nabestaanden hielden dat geheim tot de begrafenis.

Om toch dna-onderzoek te kunnen doen, werden na zijn overlijden 27 gebruiksartikelen uit zijn woning in beslag genomen. Het ging onder meer om een tandenborstel, kleding, wandelstok, bril, steunkousen en neushaartrimmer.

De rechter besliste dat het dna van Karbaat mocht worden veiliggesteld. Maar de uitkomsten moesten in de kluis van een notaris blijven. De donorkinderen en ouders willen nu via de rechter afdwingen dat ze het dna-profiel van Karbaat mogen gebruiken.

Tim Bueters, advocaat van de donorkinderen en ouders, spreekt van een ‘emotionele dag’, uitgerekend op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. ,,Het leven van veel mensen staat op het spel. Ze willen duidelijkheid over hun afstamming.’’

Tot nu toe zijn 47 donorkinderen gematcht aan een wettig kind van Karbaat via de databank van Fiom, centrum voor afstammingsvragen. ,,Ik vrees dat dit slechts het topje van de ijsberg is’', aldus Bueters.

Zo heeft Karbaat ooit aan een van de donorkinderen toevertrouwd dat hij inderdaad zijn eigen sperma heeft gebruikt. Hij zou zeker zestig kinderen hebben verwekt, buiten ruim twintig eigen wettige kinderen bij verschillende vrouwen.

Bueters: ,,Voor de donorkinderen is het essentieel belang om te weten of ze ook tot deze groep behoren. De onzekerheid heeft lang genoeg geduurd.’'

Volgens de nabestaanden van de spermadokter is er ‘geen enkel bewijs’ geleverd dat Karbaat zijn eigen zaad heeft gebruikt. ,,Het enige is de constatering dat er uiterlijke gelijkenissen zijn’', zegt Kim Kuster, advocaat van weduwe Rita Grondsma.

Kuster heeft ook twijfels bij de matches via de Fiom-databank met een wettige zoon van Karbaat. ,,We weten niet of het een wettige zoon is, wie het is, wat zijn leeftijd is. Het is een groot vraagteken.’'

Privacy

De nabestaanden vinden dat de privacy van Karbaat zwaarder weegt dan het belang van de donorkinderen. Kuster: ,,Hij heeft bij leven duidelijk gemaakt dat hij niet wil dat dna wordt afgenomen van hem of van zijn kinderen.’'

Bovendien wijst Kuster op het maatschappelijk belang van de anonimiteit van iedereen die voor 2004 sperma doneerde. Pas in 2004 werd een wet aangenomen die anoniem doneren verbood. ,,Donorkinderen die onder de oude wet vallen, hebben geen recht om te weten van wie ze afstammen.’'

Ze vinden dat Karbaat in de media wordt zwartgemaakt. Alle beschuldigingen zijn ‘onwaar’, ‘smaakmakerij’ of ‘uit de lucht gegrepen’. ,,Het is een oneerlijke strijd”, vindt Kuster.

Karbaat gold als een pionier in de wereld van de spermadonaties. Hij waande zich onaantastbaar en lapte alle regels aan zijn laars, zo klaagde de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) bij de inspectie.

De administratie was een janboel, zo bleek later. Veel gegevens van donoren zijn vernietigd, waardoor de donorkinderen niet meer kunnen achterhalen wie hun biologische vader is.