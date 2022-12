Donny M. wurgde Gino (9) na seksueel misbruik

Met videoDonny M . (23) heeft de 9-jarige Gino uit het Limburgse Kerkrade gewurgd nadat hij hem in zijn woning seksueel had misbruikt. Dat is vast komen te staan na onderzoek, maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend op een tussentijdse zitting.

De nabestaanden zitten nog met veel vragen, maar krijgen hiermee weer een klein beetje meer duidelijkheid over wat er met Gino is gebeurd. Zus Kelly deed aan het einde van de zitting nog een emotionele oproep aan Donny M. om openheid van zaken te geven. Hij werd toen al afgevoerd door de parketpolitie. ,,Gooi alles op tafel, jongen. Je hebt niets meer te verliezen”, schreeuwde ze.

Het zijn zware tijden voor de familie van Gino. Onlangs werd de moeder van het omgebrachte jongetje dood aangetroffen in haar woning in Maastricht. Zij stierf een natuurlijke dood. De rechtbank stond stil bij het overlijden.,,We willen u condoleren met het grote verlies”, meldden de rechters aan de zussen van Gino, die aanwezig waren bij de tweede niet-inhoudelijke zitting tegen verdachte Donny M.

Donny M. bekende tijdens een vorige zitting dat hij de 9-jarige Gino uit Kerkrade afgelopen zomer seksueel had misbruikt en vermoord.

Op de tafel waaraan de nabestaanden zaten, was een foto neergezet van de moeder van Gino, die vorige maand dood werd aangetroffen in haar woning. Donny M. kon de foto zien toen hij de zaal binnenkwam om op zijn stoel plaats te nemen. M. zag er anders uit dan tijdens de vorige zitting in september. Toen had hij zijn haar lang, nu had hij een strakke, korte coupe.

Gino verdween op 1 juni in Kerkrade tijdens het buitenspelen. De politie en honderden vrijwilligers zochten dagenlang in de hoop de jongen snel te vinden. Op 4 juni werd M. opgepakt in zijn woning in Geleen en niet veel later leidde hij de agenten naar het lichaam van het jongetje.

Tijdens de eerste zitting in september in de zaak bekende M. dat hij Gino heeft meegenomen, hem xtc en Kamagra (een soort Viagra) heeft gegeven en hem seksueel heeft misbruikt. Over het vermoorden van het kind verklaarde M. wisselend. Zo zou Gino verstikt kunnen zijn met een kussen, maar ander letsel zou ook kunnen wijzen op wurging of verdrinking. De definitieve sectie heeft nu duidelijk gemaakt, dat Gino om het leven is gebracht door verwurging en verstikking.

Opvallend genoeg zegt het Openbaar Ministerie (OM) nog geen sluitend bewijs te hebben dat ‘Gino in het huis van de hoofdverdachte plaatst'. De officier van justitie wijdde daar vanochtend nog niet verder over uit, maar maakte wel duidelijk dat het onderzoeksdossier nog niet rond is, en dat inhoudelijke behandeling van de zaak nog even op zich moet laten wachten. De volgende zitting op 15 februari is dan ook weer een pro-formazitting.

M. wordt ook verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno en ontucht met een tiener in 2019. Deze jongen lag te slapen. De man is eerder veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruiken van zeker één van hen. M. is onlangs opgenomen geweest in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor onderzoek. Het rapport van zijn verblijf daar is nog niet af.

De nabestaanden van Gino bereidden zich voor aanvang van de zitting voor op een nieuwe confrontatie met de verdachte. ,,Iets waarbij alle emoties en gebeurtenissen in alle hevigheid terugkomen. Dat wordt weer een heftig moment. De situatie vergt enorm veel energie van hen, dit zijn heel nare momenten”, liet hun woordvoerder weten.

Vorige week schreven de zussen van Gino de rechtbank nog een brief. Zij zouden graag eerder gebruik maken van hun spreekrecht dan na tijdens inhoudelijke behandeling, maar dat is volgens de rechter wettelijk niet mogelijk. Ook willen ze inzage in het dossier om antwoorden te krijgen op vragen waar ze nu mee rondlopen. De rechter bepaalde dat de advocaten het dossier mogen inzien op een afgesproken plaats. Zij mogen ook kopieën van dossierstukken opvragen, als zij beloven die niet verder te verspreiden.

De verdediging van Donny M. had geen aanvullende wensen voor het onderzoek. Ook M. zelf had niets te zeggen. Hij blijft in voorlopige hechtenis, tot de volgende zitting van woensdag 15 februari.

