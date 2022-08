‘Donny M. bekent doden en ontvoeren 9-jarige Gino’

De 22-jarige Donny M. heeft tijdens een politieverhoor bekend betrokken te zijn geweest bij de ontvoering en dood van de 9-jarige Gino, meldt 1limburg. Het jongetje verdween op 1 juni en zijn lichaam werd drie dagen later gevonden in Geleen.

Moordverdachte Donny heeft inmiddels zijn kant van het verhaal gedeeld met de politie. Een justitiewoordvoerster laat weten daar ‘op dit moment‘ niet op in te kunnen gaan. Ook Donny's advocate Sjanneke de Crom gaat niet in op vragen over de bekentenis.



‘Wij wachten het onderzoek af‘, is het enige dat Peter Smit, die het woord voert namens de nabestaanden, op dit moment kwijt wil. Voorlopig wordt Donny moord, ontvoering en het bezit van kinderporno ten laste gelegd. Hij verschijnt op 14 september voor het eerst tijdens een openbare zitting voor de rechter.



DNA op step

De nieuwssite weet echter ook te melden dat het DNA van M. op de step van het jongetje is aangetroffen. De step werd tijdens een zoektocht naar Gino gevonden op een speelveldje, waar de 9-jarige voor het laatst gezien was. Eerder bleek al dat M. eerder is veroordeeld voor ontucht met een minderjarige.



De verdachte, bij wie in een eerder stadium een autistische stoornis werd vastgesteld, wordt momenteel geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Het Openbaar Ministerie verdenkt M, naast de moord op Gino, ook van het bezit en het verspreiden van kinderporno, zo bleek bij een zitting op 6 juni.

Inbraak bij M.

Tijdens die zitting werd het voorarrest van M. verlengd met negentig dagen. De vrees op herhaling bij vrijlating bestaat, lichtte de Limburgse persrechter toe. ‘De rechtsorde is ernstig geschokt’, zo klonk het. M. zat tot dat moment in beperkingen, maar die zijn opgeheven. Het OM en M’s advocaat mogen weer vrij spreken.



Gisteren zijn drie vrouwen, waaronder een zus van de omgekomen Gino, door de politie aangehouden. Zij zouden op 18 ingebroken hebben in de Sittardse woning van M. De verdachte zat toen al twee weken vast. Het drietal is verhoord door de politie en daarna weer vrijgelaten



Of er bij de inbraak iets uit de woning is weggenomen, is door de politie nooit naar buiten gebracht. Opsporingsdiensten vermoeden dat de vrouwen vooral op zoek zijn geweest naar persoonlijke spullen en documenten van M. Bij de zaak betrokken advocaten willen vooralsnog niets kwijt.

Duizenden mensen liepen in Kerkrade mee in een herdenkingstocht voor de 9-jarige Gino (video).