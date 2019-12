Donkere dagen op komst met zowel kans op zon als op een winterstorm

Wie last heeft van een winterdepressie kan misschien hoop putten uit het gegeven dat het wolkendek het komend weekend vrijwel nooit vollédig gesloten is. Hier en daar is de lucht dus lichter en zijn er zonnestralen te zien. ,,Maar het blijft wisselvallig”, vertelt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza.

Vooral vandaag is het nat en guur. Op veel plaatsen wordt ongeveer 10 mm regen verwacht. ,,Dat is 10 liter op een vierkante meter. Pas later in de avond wordt het van het westen uit droog.”

Wolkenluchten

,,Zaterdagochtend voert een stevige westelijke wind wisselende wolkenluchten aan. Af en toe komt de zon tevoorschijn. In de ochtend kan er vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui vallen. In de middag en avond is de kans op een bui een stuk kleiner, het blijft zo goed als droog. De temperatuur ligt rond een graad of 9.”



Zondagochtend is het gedaan met droog weer. Regen en motregen bepalen dan het weerbeeld. Pas richting de middag wordt het beter en kan de zon doorbreken. Maar ook dan is de kans op een bui groot. ,,Het wordt een graad of 10, maar door een stevige zuidwestelijke wind voelt het frisser aan. Ook zondagavond zijn er buien voorspeld.”

Eerste winterstorm?