Doneeractie voor zieke kapster Merel haalt doel van 40.000 euro: 'Gehaald! Dank jullie wel!'

Vrijwel met de minuut komen er donaties binnen. De ene keer een tientje, de andere keer honderd euro. Iemand doneerde zelfs 2.000 euro. Met het bedrag wil Merel, die niet lang meer te leven heeft, haar schuld afbetalen. ,,Wat een intens verdrietig verhaal. Hoop dat de last snel van je schouders is en dat je je snel kunt richten op hetgeen dat er echt toe doet", zegt één van de donateurs.

40.000 euro schuld

De 34-jarige Van Asselt leek het helemaal voor elkaar te hebben: begin dertig en na jaren van dromen eindelijk een eigen kapsalon. In het perfecte pand, midden in Tilburg, opende ze haar zaak. Slechts drie maanden later slaat het noodlot toe. Van Asselt heeft een ongeneeslijke vorm van kanker, met uitzaaiingen in haar hoofd. De 40.000 euro die ze investeerde in het starten van de kapperszaak, zal ze hoogstwaarschijnlijk nooit meer bij elkaar knippen.

Om haar dierbaren niet met een schuld op te zadelen, startten vrienden van Merel een crowdfundingsactie. Onder de naam 'Van droom naar nachtmerrie' wordt een pagina opgericht en de eerste centen komen binnen. Na verloop van tijd blijft de teller echter steken - alle bekenden van Merel hebben inmiddels gedoneerd.

Daarom kwam de bekende styliste Lonneke Nooteboom, met bijna honderdduizend volgers op Instagram, in actie. Nooteboom is al jarenlang bevriend met Merel. De styliste werkt met tal van BN'ers en heeft op social media een groot bereik. Haar support gaf de doneeractie een laatste duw in de goede richting: binnen een dag ging de stand van 25.000 naar 36.000 euro en later zelfs boven de 40.000 euro.

,,Gehaald! Dank jullie wel! Mede dankzij jullie hebben we dit bereikt! Ik ben zo intens geraakt door zoveel lieve woorden en zoveel mooie kleine en grote donaties. Geen woorden voor!", laat de styliste weten na het bereiken van het doel.

Hartverwarmend

,,Wat hartverwarmend om te zien hoeveel Brabanders er al iets gedoneerd hebben", laat Nooteboom - zelf wil Merel haar verhaal niet doen - zondagmiddag weten. ,,We zijn er bijna nu en daarom vraag ik jullie om ons dit laatste beetje te helpen. Doneer wat je kunt missen voor Merel. Want het is allemaal al verschrikkelijk genoeg."