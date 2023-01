Donderdag al eerste stakingen in streekvervoer, met name last voor treinverkeer

met video Grote brand in Arnhem onder controle: nablussen gaat nog ‘enige tijd’ duren

Aan de De Wiltstraat in Arnhem is dinsdagochtend vroeg (rond 5.45 uur) een grote brand uitgebroken. Na bijna 7 uur lang blussen is de brand onder controle. Een heel huizenblok in de wijk St. Marten is ontruimd. Bewoners mogen dinsdag aan het eind van de middag pas terug naar huis. Minstens één persoon is gewond geraakt.

13:33