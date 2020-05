Dolfijn Zafar ondanks bevrijding dood gevonden op strand Wijk aan Zee

Defensie zoekt door naar lichaam van Mathijs (23) in zee bij Schevenin­gen

10:51 De zoektocht naar het lichaam van de 23-jarige Mathijs uit Delft is vanochtend hervat in de zee bij Scheveningen. De twintiger is het vijfde slachtoffer van het surfdrama in de badplaats, waarbij in totaal vijf watersporters omkwamen. Defensie zoekt met speciale middelen waarmee onder water kan worden gezocht.