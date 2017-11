Doetinchemse Heleen rijdt weg terwijl volledige voorkant van auto is gestript

DOETINCHEM - Ze was dinsdagmorgen nog in de auto gestapt en weggereden, alsof er niets aan de hand was. Maar het viel Heleen Beijer uit Doetinchem al op dat haar Volkswagen Polo meer rammelde dan normaal. En toen verschillende tegenliggers lichtsignalen stuurden, keerde de Doetinchemse toch maar om.

Eenmaal terug thuis zag ze dat de volledige voorkant van het voertuig was gestript. Koplampen, grill, bumper, zelfs de onderplaat was van de auto geschroefd. ,,Ja, dat verklaarde het trillen inderdaad’’, zegt de 43-jarige Beijer in haar huis in de Doetinchemse wijk Dichteren.

Ze is vrij rustig onder de situatie, want ja: een auto is een auto, die wordt wel weer gemaakt. ,,Maar het is vooral irritant dat mensen aan je spullen komen. Daar moeten ze gewoon van af blijven.’’

De politie heeft geen enkel idee wie de auto gestript heeft en waarom. ,,Ja, dit zijn professionele autodieven, dat kan niet anders. Er is geen spoor achtergebleven. Wat ze met de spullen moeten? Ik denk om een andere auto te repareren, maar dat is speculatief’’, zegt de Doetinchemse wijkagent Frans Geerdink.

Volgens hem is er geen verband met de recente golf aan autokraken in de westelijke Achterhoek, waarbij navigaties en airbags zijn gestolen. ,,Nee, dit is een heel andere werkwijze en bovendien zijn er compleet andere spullen gestolen.’’

Zowel de politie als Beijer tast in het duister over wie de dader is. ,,De buurman is er 's nachts nog uit geweest, die heeft niets gemerkt. En ook in de buurtwhatsapp zegt niemand iets gehoord of gezien te hebben’’, zegt de Doetinchemse.