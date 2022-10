Doemscenario werd werkelijkheid: zo zijn Hebe en Sanne gevonden

Politie twijfelt niet: lichamen in Kia Picanto in water bij snelweg Den Bosch zijn van Hebe en Sanne

In de zwarte Kia Picanto die woensdagavond werd ontdekt in het water bij knooppunt Empel bij Den Bosch zijn twee lichamen gevonden. De politie zegt er niet aan de twijfelen dat het gaat om de vermiste Hebe (10) en Sanne (26). ,,We wensen alle betrokkenen veel sterkte”, luidt het in een tweet.

