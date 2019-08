‘Doek valt voor Hudson's Bay in Nederland, 1400 medewerkers op straat’

,,Vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie hebben de aandeelhouders in HBC (Hudson’s Bay Company) besloten de verdere financiering in HBC te staken en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019", valt volgens het FD te lezen in een brief namens HBC, de eigenaar van de Nederlandse winkels.

,,Dit betekent dat HBC een collectief ontslag zal gaan voorbereiden in verband met het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten van alle medewerkers van HBC.”

Er zijn 1424 medewerkers in dienst bij de vijftien warenhuizen en het hoofdkantoor. Een woordvoerder van Hudson’s Bay was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Eerder dit jaar werd nog een financieel adviseur ingeschakeld die het tij van de verliesgevende winkelketen moest keren. Tevergeefs, blijkt nu.

Start Hudson's Bay

Het gaat met Hudson’s Bay in Nederland al langere tijd niet zoals de eigenaren in eerste instantie hoopten. Vrij kort na de opening van de eerste vestiging van Hudson’s Bay in Amsterdam doken al berichten op dat de winkelketen niet aansloeg bij het Nederlandse publiek. Eind vorig jaar werd besloten de strategie aan te passen, en meer goedkope producten in de schappen te leggen. Dit omdat er te weinig klanten kwamen.

Volgens Duitse berichten zouden de winkels in Nederland afstevenen op verliezen tot een miljard euro in 2028 als de keten op de huidige manier zou verdergaan

Zorgen

Vakbond CNV was al langere tijd bezorgd over de onzekere toekomst van Hudson’s Bay in Nederland. De keten opende zaken op verschillende locaties waar voorheen winkels van het failliete V&D zaten. In februari vorig jaar gaf Hudson’s Bay aan af te zien van zijn oorspronkelijke plan om twintig warenhuizen in Nederland te openen. Onlangs werd bekend dat zusterketen Saks OFF 5TH deze zomer alweer uit Nederland vertrekt.

Nederland telde in totaal dertien warenhuizen van Hudson's Bay, waaronder in Amsterdam, Zwolle, Den Haag, Rotterdam, Breda, Den Bosch, Maastricht en Tilburg.

